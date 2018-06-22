Главный тренер Хорватии: «Дам отдохнуть многим игрокам в матче с Исландией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что на последний матч группового этапа ЧМ-2018 со сборной Исландии выпустит резервистов.

«Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с командой Исландии», — приводит слова Далича.

В своем втором матче на чемпионате мира, который состоялся 21 июня в Нижнем Новгороде, хорваты разгромили сборную Аргентины со счетом 3:0, что позволило им досрочно выйти в плей-офф.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между Хорватией и Исландией пройдет 26 июня. Исход этой игры в той или иной мере повлияет на определение обладателя второй путевки в плей-офф от группы D.