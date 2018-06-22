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Главный тренер Хорватии: «Дам отдохнуть многим игрокам в матче с Исландией»
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Главный тренер Хорватии: «Дам отдохнуть многим игрокам в матче с Исландией» 

SPORT24.ru 23 часа назад
Фото: RT на русском
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что на последний матч группового этапа ЧМ-2018 со сборной Исландии выпустит резервистов.
«Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с командой Исландии», — приводит слова Далича.
В своем втором матче на чемпионате мира, который состоялся 21 июня в Нижнем Новгороде, хорваты разгромили сборную Аргентины со счетом 3:0, что позволило им досрочно выйти в плей-офф.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между Хорватией и Исландией пройдет 26 июня. Исход этой игры в той или иной мере повлияет на определение обладателя второй путевки в плей-офф от группы D.
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