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Экс-игрок «Динамо»: Дзюба заставил египетского защитника забить в свои ворота
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Экс-игрок «Динамо»: Дзюба заставил египетского защитника забить в свои ворота 

Газета.Ru 20 июня 2018
Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью "Газете.Ru" прокомментировал победу сборной России над командой Египта в матче чемпионата мира — 2018.
"Опасения и чувство напряжения были. В первом тайме присутствовало волнение за наших ребят. Была нервная игра, соперники играли друг от друга, акцентируя внимание на ошибках", — сказал эксперт.
Кирьяков также отметил игру нападающего Артема Дзюбы.
"Дзюба часто навязывал верховую борьбу и выигрывал ее, цеплялся за мяч. Он провел очень сильный матч, поучаствовал во всех трех голах сборной России.
В эпизоде с первым голом он буквально напугал египетского защитника, заставив его срезать мяч в собственные ворота после удара Романа Зобнина", — отметил он.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру поделился впечатлениями от игры сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.
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