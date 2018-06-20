Экс-игрок «Динамо»: Дзюба заставил египетского защитника забить в свои ворота

Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью "Газете.Ru" прокомментировал победу сборной России над командой Египта в матче чемпионата мира — 2018.

"Опасения и чувство напряжения были. В первом тайме присутствовало волнение за наших ребят. Была нервная игра, соперники играли друг от друга, акцентируя внимание на ошибках", — сказал эксперт.

Кирьяков также отметил игру нападающего Артема Дзюбы.

"Дзюба часто навязывал верховую борьбу и выигрывал ее, цеплялся за мяч. Он провел очень сильный матч, поучаствовал во всех трех голах сборной России.

В эпизоде с первым голом он буквально напугал египетского защитника, заставив его срезать мяч в собственные ворота после удара Романа Зобнина ", — отметил он.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру поделился впечатлениями от игры сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.