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Жирков: в 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
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Жирков: в 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией 

Газета.Ru 20 июня 2018
Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, с кем бы хотел сыграть в 1/8 финала домашнего чемпионата мира — 2018. Слова футболиста приводит "Советский спорт".
"Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться", — сказал игрок.
Жирков также рассказал, почему тренировался по индивидуальной программе после встречи с командой Египта.
"Было небольшое повреждение в игре с Турцией. Сейчас самочувствие получше, но нога после матчей болит. Сегодня дали мне небольшую передышку", — ответил он.
Ранее Жирков подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта.
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