Жирков: в 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией

"Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться", — сказал игрок.

Жирков также рассказал, почему тренировался по индивидуальной программе после встречи с командой Египта.

"Было небольшое повреждение в игре с Турцией. Сейчас самочувствие получше, но нога после матчей болит. Сегодня дали мне небольшую передышку", — ответил он.

Ранее Жирков подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта.