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Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля
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Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САМАРА, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля. Об этом ТАСС по телефону сообщил заместитель генерального директора московского ХК "Динамо" Анатолий Харчук.
"Вашингтон" стал обладателем трофея после победы в финале плей-офф НХЛ над "Вегасом" со счетом 4-1. Позднее Овечкин сообщил, что хотел бы привезти Кубок в школу "Динамо", воспитанником которой он является. 24 июня Овечкин прибыл в Москве, пока без трофея. Во вторник руководство "Динамо" вручило ему памятный кубок в честь победы в НХЛ.
"Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля. Трофей будет в столице всего один день. Александр уже сказал, что хотел бы его на два-три часа привезти на базу команды в Новогорск и показать ребятам из нашей школы", — сказал Харчук.
По его словам, Овечкин также планирует привезти и "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Этот приз форвард также получил по итогам финала.
Овечкин выступал в "Динамо" с 2001 по 2005 год, в составе клуба стал чемпионом России (2005). С 2005 года он выступает за "Вашингтон", с которым впервые выиграл Кубок Стэнли.
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