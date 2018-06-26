Турнирное положение в группе D: сразу три команды поборются за выход в плей-офф

Сегодня, 26 июня, в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. В первой игре встретятся сборные Нигерии и Аргентины, а во второй — команды Исландии и Хорватии. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по футболу–2018 По итогам первых двух туров выход в плей-офф турнира обеспечила себе только сборная Хорватии, одержавшая победу над Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0). Помимо хорватов на выход в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 претендуют сразу три команды. Нигерия, в настоящий момент располагающаяся на втором месте с тремя очками, в случае победы над Аргентиной обеспечит себе место в плей-офф. Также африканцы смогут выйти из группы, если сыграют вничью с аргентинцами, а Исландия сыграет вничью или уступит Хорватии. Исландии и Аргентине, занимающим третье и четвёртое места соответственно с одним очком в активе, для выхода из группы необходима только крупная победа и ничья в матче соперников.

Победитель группы D сыграет в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой, занявшей второе место в группе C.