Диего Годин: Доволен тем, что вышли в плей-офф чемпионата мира

— Все хорошо, я очень доволен. Доволен тем, что вышли в плей-офф. И теперь надо подготовиться к матчу с Россией, это тоже решающий матч. Это чемпионат мира, матч был непростой, да и на мундиале не может быть простых матчей. Россия — непростой соперник, мы знаем, что это команда, которая отлично контролирует мяч. В сегодняшнем матче мы держали все под контролем. Главное, что мы все сделали правильно и обошлись без желтых карточек, — цитирует Годин «Р-Спорт». В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре подопечные Станислава Черчесова в матче за первое место встретятся с командой Уругвая (17:00 мск.). Напомним, чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.