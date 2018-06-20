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Диего Годин: Доволен тем, что вышли в плей-офф чемпионата мира
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Диего Годин: Доволен тем, что вышли в плей-офф чемпионата мира 

Советский спорт 20 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
— Все хорошо, я очень доволен. Доволен тем, что вышли в плей-офф. И теперь надо подготовиться к матчу с Россией, это тоже решающий матч. Это чемпионат мира, матч был непростой, да и на мундиале не может быть простых матчей. Россия — непростой соперник, мы знаем, что это команда, которая отлично контролирует мяч. В сегодняшнем матче мы держали все под контролем. Главное, что мы все сделали правильно и обошлись без желтых карточек, — цитирует Годин «Р-Спорт».
В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре подопечные Станислава Черчесова в матче за первое место встретятся с командой Уругвая (17:00 мск.).
Напомним, чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.
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