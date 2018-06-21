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Сверрир Ингасон: Ничья с Аргентиной придаст нам уверенности перед следующими матчами
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Сверрир Ингасон: Ничья с Аргентиной придаст нам уверенности перед следующими матчами 

Советский спорт 21 июня 2018
Фото: Российский стадион
Напомним, в первом туре группового этапа исландцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Следующий матч Исландия проведет 22 июня с Нигерией.
— Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства. Для вас эта ничья стала положительным результатом? — Да, для нас это очень хороший результат, — сказал Ингасон. — Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами. Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.
— Что думаете о следующем сопернике — сборной Нигерии? — Нигерия — сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.
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