Сверрир Ингасон: Ничья с Аргентиной придаст нам уверенности перед следующими матчами

Напомним, в первом туре группового этапа исландцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Следующий матч Исландия проведет 22 июня с Нигерией.

— Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства. Для вас эта ничья стала положительным результатом? — Да, для нас это очень хороший результат, — сказал Ингасон . — Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами. Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

— Что думаете о следующем сопернике — сборной Нигерии? — Нигерия — сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.