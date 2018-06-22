Крамаренко и Мыськив победили швейцарцев на этапе Мирового тура в Сингапуре

В Сингапуре стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В первом туре группового этапа россияне Александр Крамаренко и Тарас Мыськив в двух партиях обыграли представителей Швейцарии Михела Цандбергена и Габриэля Кисслинга со счётом 2:0 (22:20, 21:17). Во втором круге россияне, пробившиеся в основной раунд соревнований через квалификацию, сыграют с представителями Японии Йосиуми Хасегавой и Кейсуке Симицу. Эта встреча состоится 23 июня. Этап Мирового тура в Сингапуре завершится 24 июня.