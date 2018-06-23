Крамаренко и Мыськив проиграли в 1/8 финала турнира Мирового тура в Сингапуре

Россияне Александр Крамаренко и Тарас Мыськив в 1/8 финала турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «две звезды» в Сингапуре уступили Сурину Джонклангу и Адисорну Кхаолумтарну из Таиланда со счётом 1:2.

На групповом этапе Александр и Тарас одержали две победы в двух встречах, одолев дуэты из Швейцарии и Японии.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «две звезды». Сингапур

Мужчины. Плей-офф. Первый раунд

А. Крамаренко/Т. Мыськив (Россия) — С. Джонкланг/А. Кхаолумтарн (Таиланд) — 1:2 (17:21, 21:15, 13:15).