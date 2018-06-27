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Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Мексики и Швеции
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Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Мексики и Швеции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
После двух туров в квартете F сложилась запутанная ситуация, где ни одна из команд еще не гарантировала себе выход в плей-офф и не лишилась на это шансов.
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