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Юрий Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
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Юрий Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией 

SovSport.Ru 20 июня 2018
Фото: SovSport.Ru
Юрий Жирков в среду занимался по индивидуальной программе, а после занятия ответил на вопросы журналистов.
— Как здоровье? — Было небольшое повреждение в игре с Турцией. Сейчас самочувствие получше, но нога после матчей болит. Сегодня дали мне небольшую передышку.
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— Поздравления с победой посыпались сразу после финального свистка? — Да, их было много. Отвечал всю дорогу до аэропорта.
— Поздравляли только друзья и родственники? — Нет, приходили сообщения с незнакомых номеров. Наверное, болельщики.
— Особо можете какое-то выделить? — Нет, все приятные.
— Как настроение? — Отличное. Особо приятно тренироваться посл побед.
— С кем хотели бы сыграть в 1/8 финала плей-офф: Португалией или Испанией? — Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться.
— Как удалось сдержать Салаха? — Все старались, много Сергей Игнашевич помогал. Но у Салаха была пара возможностей забить в первом тайме. Хорошо, что у него не получилось.
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— Чувствовалось, что это — звезда мирового уровня? — В некоторых эпизодах он это доказал.
— Можно назвать минувшую ночь одной из лучших в вашей жизни? — Пожалуй, да.
— С чем ее можете сравнить? — С выходом в плей-офф на Евро-2008.
— Впереди образная Голландия? — Да.
— Но сначала — Уругвай, — добавляет пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
— Сейчас сборную все готовы носить на руках. Есть опасения, что при первой неудаче вернется негативный фон? — Не думаем об этом. А после поражений критикуют все сборные.
Как завершится матч Россия — Уругвай?
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