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Игрок сборной Швейцарии подвел итоги матча против Сербии на ЧМ-2018
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Игрок сборной Швейцарии подвел итоги матча против Сербии на ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник швейцарской сборной Штефан Лихтштайнер прокомментировал победу над командой Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
"На старте турнира у нас получились две разные игры. Сербы одного уровня с нами, и был сложный, равный матч, где каждый мог победить. Бразильцы выше классом остальных команд в группе, здорово, что мы смогли сравнять счет в матче с ними неделю назад", — цитирует Лихтштайнера ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.
Ранее полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири заявил, что его жест после победного гола в ворота команды Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира не имел политического смысла.
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