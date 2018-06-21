Ещё
Голкипер Гудлевскис перешёл в рижское «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голкипер Гудлевскис перешёл в рижское «Динамо» 

Чемпионат.com 21 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Голкипер Кристерс Гудлевскис перешёл из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в рижское «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. 25-летний голкипер — воспитанник рижского клуба. В сезоне-2017/18 Гудлевскис выступал в клубе АХЛ «Бриджпорт», в 37 матчах отражая в среднем 89,7% бросков по своим воротам. На чемпионате мира в составе сборной Латвии вратарь провёл две встречи, пропустив 10 голов при проценте отражённых бросков 83,9.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Сербы победили канадцев на старте пятой игровой недели Лиги наций
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение