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«Пляжники» Стояновский и Величко вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Чехии
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«Пляжники» Стояновский и Величко вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Чехии 

Чемпионат.com 21 июня 2018
Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко во втором туре группового этапа турнира Мирового тура категории «4 звезды» по пляжному волейболу в Остраве разгромили бразильцев Тьягу и Джорджа. Российский дуэт одержал вторую победу кряду и обеспечил себе участие в 1/8 финала соревнований.
Матчи 1/8 финала турнира в Чехии состоятся в субботу, 23 июня.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «4 звезды». Острава, Чехия Мужчины. Группа G. 2-й тур  Тьягу/Джордж (Бразилия) — О. Стояновский/И. Величко (Россия) — 0:2 (12:21, 11:21).
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