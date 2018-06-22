В сборной Аргентины опустошены поражением на чемпионате мира — 2018

Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура чемпионата мира — 2018 от Хорватии, передает ТАСС

Подопечные Хорхе Сампаоли потерпели разгромное поражение от хорватов со счетом 0:3 и существенно понизили свои шансы на выход в плей-офф турнира.

"Мы опустошены. Сейчас не лучший момент что-то анализировать. Нужно просто пережить этот момент", — заявил игрок после матча.

Заключительный матч группового этапа мундиаля аргентинцы проведут против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины потерпела самое крупное поражение в группе ЧМ за 60 лет.