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В сборной Аргентины опустошены поражением на чемпионате мира — 2018
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В сборной Аргентины опустошены поражением на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура чемпионата мира — 2018 от Хорватии, передает ТАСС.
Подопечные Хорхе Сампаоли потерпели разгромное поражение от хорватов со счетом 0:3 и существенно понизили свои шансы на выход в плей-офф турнира.
"Мы опустошены. Сейчас не лучший момент что-то анализировать. Нужно просто пережить этот момент", — заявил игрок после матча.
Заключительный матч группового этапа мундиаля аргентинцы проведут против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины потерпела самое крупное поражение в группе ЧМ за 60 лет.
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