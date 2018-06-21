Ещё
Далич назвал игру своей команды «потрясающей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далич назвал игру своей команды «потрясающей» 

LiveSport.Ru 21 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Аргентиной (3:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.
«Я с самого начала верил в свою команду, хотя не верил, что мы выйдем в плей-офф после второго тура. Рад, что это случилось так рано. Это не Аргентина плохо сыграла, это мы сыграли потрясающе.
Мы вышли из группы, мы победили сильную команду с лучшим игроком мира в составе, мы провели отличный матч, но нам нужно оставаться скромными и не впадать в эйфорию. Я хочу, чтобы мои игроки оставались такими же голодными до побед, только так мы сможем добиться хорошего результата на турнире.
Мы с самого начала играли очень компактно, но в первом тайме не смогли забить. В перерыве я сказал, чтобы игроки использовали высокий прессинг, и это принесло свои плоды. Футболисты сделали все, что я просил, спасибо им за это. Мы смогли адаптироваться к тактике аргентинцев», — приводит слова Далича «Р-Спорт».
LiveSport.Ru: последние новости
Стал известен календарь первого тура РФПЛ Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали19
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение