Маскерано — о поражении от Хорватии: игроки сборной Аргентины опустошены

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился эмоциями после поражения от команды Хорватии (0:3) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

«Сейчас нечего анализировать. Нам нужно пережить этот момент. Игроки сборной Аргентины опустошены», — передаёт слова Маскерано корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии встретится с Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону), а Аргентина сыграет с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).