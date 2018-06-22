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Маскерано — о поражении от Хорватии: игроки сборной Аргентины опустошены
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Маскерано — о поражении от Хорватии: игроки сборной Аргентины опустошены 

Чемпионат.com 22 июня 2018
Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился эмоциями после поражения от команды Хорватии (0:3) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018.
«Сейчас нечего анализировать. Нам нужно пережить этот момент. Игроки сборной Аргентины опустошены», — передаёт слова Маскерано корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии встретится с Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону), а Аргентина сыграет с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).
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