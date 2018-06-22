Бразилия — Коста-Рика. Текстовая трансляция начнется в 15:00

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Матч начнется в 15:00 мск. в Санкт-Петербурге.

В первом туре бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1), а Коста-Рика уступила Сербии (0:1).