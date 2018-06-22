Кемпес — об игре сборной Аргентины: это было позорное зрелище

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес раскритиковал аргентинскую национальную команду после матча второго тура группы D с командой Хорватии (0:3). «Это было позорное зрелище. Прощание с чемпионатом мира всё ближе. Ужасно! В сегодняшнем матче мы ожидали увидеть реакцию на ничейный результат в первом туре, но получили большой сюрприз: эта игра оказалась ещё хуже», — написал Кемпес в своём «твиттере». Напомним, в первом туре Аргентина не сумела обыграть Исландию (1:1), а Лионель Месси не реализовал пенальти во втором тайме.