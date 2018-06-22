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Сербия — Швейцария. Текстовая трансляция начнется в 21:00
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Сербия — Швейцария. Текстовая трансляция начнется в 21:00 

Советский спорт 22 июня 2018
Следить за ходом встречи Сербия — Швейцария вы можете здесь.
Матч начнется в 21:00 мск. в Калининграде.
В первом туре сербы переиграли команду Коста-Рики (1:0), а швейцарцы сыграли вничью с бразильцами (1:1).
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