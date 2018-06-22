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Тренер: южнокорейцы выйдут на матч со сборной Мексики на ЧМ-2018 как на последний бой
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Тренер: южнокорейцы выйдут на матч со сборной Мексики на ЧМ-2018 как на последний бой 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Команда Южной Кореи сыграет в матче чемпионата мира со сборной Мексики с максимальной самоотдачей. Об этом рассказал на пресс— конференции главный тренер южнокорейцев Син Тхэ Ён.
Матч второго тура группового этапа Южная Корея — Мексика пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону. В игре первого тура южнокорейцы уступили команде Швеции — 0:1.
"В первой игре мы потерпели неудачу и теперь прижаты к стенке. Мы настроены на предстоящий матч так, как будто это будет наш последний матч на чемпионате", — сказал главный тренер.
По окончании пресс-конференции сборная Южной Кореи проведет первую тренировку на «Ростов-Арене».
После первого тура в группе F сборная Швеции занимает первое место (3 очка), Мексики — второе (3), Германии — третье (0), Южной Кореи — четвертое (0).
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