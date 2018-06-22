Тренер: южнокорейцы выйдут на матч со сборной Мексики на ЧМ-2018 как на последний бой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. / ТАСС /. Команда Южной Кореи сыграет в матче чемпионата мира со сборной Мексики с максимальной самоотдачей. Об этом рассказал на пресс— конференции главный тренер южнокорейцев Син Тхэ Ён.

Матч второго тура группового этапа Южная Корея — Мексика пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону. В игре первого тура южнокорейцы уступили команде Швеции — 0:1.

"В первой игре мы потерпели неудачу и теперь прижаты к стенке. Мы настроены на предстоящий матч так, как будто это будет наш последний матч на чемпионате", — сказал главный тренер.

По окончании пресс-конференции сборная Южной Кореи проведет первую тренировку на «Ростов-Арене».

После первого тура в группе F сборная Швеции занимает первое место (3 очка), Мексики — второе (3), Германии — третье (0), Южной Кореи — четвертое (0).