Шесть сборных вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу после двух туров группового этапа

МОСКВА, 24 июня. / ТАСС /. Шесть команд обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после двух туров группового раунда. Окончательный состав 1/8 финала станет известен по итогам трех туров, групповой этап завершится 28 июня.

В группе А определились все участники плей-офф за тур до завершения первого раунда. Сборные России и Уругвая набрали максимальное количество очков (по шесть) и в третьем туре разыграют первое место в очной встрече, которая пройдет 25 июня в Самаре. В случае ничейного результата россияне сохранят лидерство за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В матче между сборными Египта и Саудовской Аравии, не набравших очков, станут известны третья и четвертая команды квартета.

В группе В три команды претендуют на выход в 1/8 финала — сборные Испании, Португалии и Ирана. Испанцам и Португальцам, на счету которых по четыре очка, достаточно сыграть вничью с командами Марокко и Ирана соответственно, чтобы обеспечить себе места в 1/8 финала. Иранцам, у которых три очка, для этого надо побеждать португальцев. Сборную Ирана может устроить и ничья, если испанцы крупно проиграют команде Марокко, которая уступила в двух играх, не забив ни одного мяча.

В матче 1/8 финала лидер группы А 30 июня в Сочи сыграет со второй командой квартета В. Лучшая сборная группы В 1 июля на московском стадионе «Лужники» встретится со второй командой квартета А.

Сборная Аргентины впервые с 2002 года может оказаться вне плей-офф В группе С сборная Франция решила вопрос выхода в плей— офф за два тура, обыграв австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0). Перед заключительным туром второе место с четырьмя очками занимает команда Дании, которая в случае ничейного результата в матче с французами обеспечит себе участие в 1/8 финала. Сборная Австралии (1 очко) продолжит выступление в турнире в случае победы над командой Перу (0) и поражения датчан в матче с французами.

В группе D ни одна из команд не потеряла шансы на выход в плей-офф. Первое место с высокой вероятностью займет обеспечившая себе место в 1/8 финала команда Хорватии, на счету которой шесть очков. Она может потерять лидерство в случае поражения от исландцев и победы нигерийцев (3 очка). При равенстве очков для распределения мест в первую очередь учитывается разница мячей — на данный момент хорваты забили пять и не пропустили ни одного мяча, у нигерийцев два забитых и два пропущенных.

Командам Исландии и Аргентины, имеющим по одному очку, необходимо побеждать хорватов и нигерийцев соответственно, чтобы сохранить шансы на выход из группы. И надо это сделать как можно с большим количеством голов, чтобы в случае равенства очков превзойти конкурента по разнице мячей. Сборная Аргентины, которая является действующим серебряным призером чемпионата мира, в предыдущий раз не выходила из группы чемпионата мира на турнире 2002 года, который проходил в Японии и Южной Кореи.

В 1/8 финала лидер группы С сыграет 30 июня в Казани против второй команды квартета D, лидер группы D — 1 июля в Нижнем Новгороде со второй сборной квартета С.

Команда Германии продолжает попытки защитить титул

В группе Е на выход претендуют три команды — Бразилии, Швейцарии (обе — по 4 очка) и Сербии (3).

В заключительном туре сборные Бразилии и Сербии встретятся в очном матче. При ничейном результате и поражении швейцарцев в матче с костариканцами (0) сборная Бразилии займет первое место. Вторыми станут сербы или швейцарцы в зависимости от разницы забитых и пропущенных мячей, количества голов. В случае равенства этих показателей в следующий раунд выйдет сборная Швейцарии за счет победы над командой Сербии (2:1).

В группе F сложилась уникальная ситуация, при которой шесть очков не гарантировали пока сборной Мексики выход в плей-офф. Это единственный квартет, где команда со стопроцентным результатом не смогла решить к третьему туру вопрос выхода в 1/8 финала.

Конкурентами мексиканцев являются сборные Германии и Швеции, имеющие по три очка. Немецкая команда в заключительном туре сыграет со сборной Южной Кореи, не набравшей ни одного очка. Действующие чемпионы мира могут выйти в следующий раунд турнира и в случае поражения в своем матче, если шведы проиграют мексиканцам. На данный момент у сборных Германии и Швеции одинаковая разница и количество мячей, но действующие чемпионы мира опережают скандинавов по личным встречам (сборная Германии обыграла команду Швеции со счетом 2:1).

Также шансы на выход не потеряла команда Южной Кореи, уступившая ранее шведами (0:1) и мексиканцами (1:2). Для участия в 1/8 финала им нужна победа над немцами и поражение шведов. Если сборная Германии не выйдет в 1/8 финала, она станет третьим подряд действующим чемпионом мира, который завершил выступление на групповой стадии турнира после команд Италии (2010 год) и Испании (2014).

Первые места групп Е и F сыграют со вторыми местами групп F и Е в Самаре и Нижнем Новгороде соответственно.

Англичане и бельгийцы ждут соперников по 1/8 финала из группы H Из группы G в 1/8 финала вышли команды Англии и Бельгии, имеющие по шесть очков. В заключительном туре команды встретятся друг с другом. В случае ничейного результата лидер будет определяться за счет дополнительных показателей. Учитывая одинаковую разницу мячей и число голов, то первая команда определится по наименьшему количеству желтых и красных карточек.

Обладатели третьего и четвертого мест определятся в матче сборных Панамы и Туниса.

В группе H остались три команды, претендующие на выход в плей-офф. Сборная Польши после крупного поражения от колумбийцев не имеет в активе ни одного очка и лишилась шансов на продолжение борьбы после группового этапа. Команды Японии и Сенегала набрали по четыре очка, Колумбии — три.

Для прохода в 1/8 финала каждого из трех претендентов устроит победа в матче заключительного тура группового раунда. Сборные Колумбии и Сенегала в третьем туре сыграют очный матч за право сыграть в плей-офф чемпионата мира. Сенегальцам для выхода в следующий раунд турнира достаточно ничьей.

Победитель группы G сыграет в 1/8 финала со второй командой группы H 2 июля в Ростове-на-Дону. Команда, которая займет первое место в группе H, в первом раунде плей-офф встретится со второй сборной из группы G 3 июля в Москве на стадионе "Спартак"

Матчи третьего тура группового этапа пройдут с 25 по 28 июня. Раунд плей-офф стартует 30 июня. Чемпионат мира завершится 15 июля.