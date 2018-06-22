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Власти Краснодарского края ведут переговоры о передаче «Фишта» сочинскому «Динамо»
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Власти Краснодарского края ведут переговоры о передаче «Фишта» сочинскому «Динамо» 

Спорт-Экспресс 23 часа назад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью "Известиям" сказал, что у стадиона «Фишт», который в эти дни принимает матчи чемпионата мира-2018, должен быть хозяин. Ранее спортивный директор петербургского «Динамо», которое переехало в Сочи, Андрей Орлов высказывался за то, чтобы команда начала выступать на главной арене Олимпиады-2014 со старта сезона-2018/19 Футбольной национальной лиги.
— Переезд питерского «Динамо» в Сочи решит вопрос загруженности «Фишта»?
— Пока идут переговоры, потому что надо четко понимать, что новому сочинскому клубу должно быть комфортно. Стадион «Фишт», который был олимпийской ареной, теперь арена футбольная, и у нее должен быть настоящий хозяин. Принципиально важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру.
— Вы готовы отдать «Фишт» во владение клубу?
— Ведутся переговоры, мы эту тему обсуждаем.
Власти Сочи довольны переездом в город питерского «Динамо» // Директор «Динамо» Сочи: «Не могу сказать, когда будем играть на „Фиште“
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