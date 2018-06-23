Дабижа и Мастикова не вышли в полуфинал турнира Мирового тура в Сингапуре

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в четвертьфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «две звезды» в Сингапуре уступили шведкам Тадве Йокен и Сигрид Симонссон в двух партиях.

За выход в финал соревнований представительницы Швеции поспорят с японками Чио Сузуки и Рикой Муруками. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 24 июня.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «две звезды». Сингапур Женщины. Четвертьфинал К. Дабижа/Д. Мастикова (Россия) — Т. Йокен/С. Симонссон (Швеция) — 0:2 (18:21, 17:21).