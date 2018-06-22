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Уколова и Бирлова одержали вторую победу на этапе Мирового тура в Сингапуре
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Уколова и Бирлова одержали вторую победу на этапе Мирового тура в Сингапуре 

Чемпионат.com 17 часов назад
В Сингапуре продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». Во втором туре группового этапа россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в двух партиях обыграли представительниц Китая Синьсинь Ван и Бинь Баи со счётом 2:0 (21:12, 21:15). Это первая победа россиянок на турнире.
Евгения Уколова и Екатерина Бирлова одержали вторую победу подряд, обыграв представительниц Гонконга Вай Ян Ау Юн и Тинь Ти Юэн со счётом 2:0 (21:14, 21:18).
Состав пар плей-офф станет известен позже.
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