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Американские волейболисты выиграли бронзу Лиги наций
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Американские волейболисты выиграли бронзу Лиги наций 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Мужская сборная США по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций. В матче за третье место американские волейболисты в трёх партиях обыграли команду Бразилии со счётом 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).
Самым результативным игроком встречи стал бразильский диагональный Уоллес де Соуза, набравший 15 очков. По 13 очков принесли сборной США диагональный Мэттью Андерсон и доигровщик Аарон Расселл.
Позднее титул разыграют команды России и Франции.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал шести». Лилль, Франция Матч за третье место
США — Бразилия — 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).
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