Американские волейболисты выиграли бронзу Лиги наций

Мужская сборная США по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций. В матче за третье место американские волейболисты в трёх партиях обыграли команду Бразилии со счётом 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).

Самым результативным игроком встречи стал бразильский диагональный Уоллес де Соуза, набравший 15 очков. По 13 очков принесли сборной США диагональный Мэттью Андерсон и доигровщик Аарон Расселл

Позднее титул разыграют команды России и Франции.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал шести». Лилль, Франция Матч за третье место

США — Бразилия — 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).