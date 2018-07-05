Французы в пяти сетах переиграли сборную Бразилии в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная Франции начала выступление в домашнем «Финале шести» Лиги наций в Вильнёв-д'Аск с победы над бразильцами со счётом 3:2. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Бойер, набравший 25 очков.

В четверг, 5 июля, сборная Бразилии встретится с командой Сербии, а 6 июля состоится матч Франция — Сербия. В группе В выступают сборные России, США и Польши.

Мужчины. Лига наций. «Финал шести». Вильнёв-д'Аск, Франция

Группа А. 1-й тур Франция — Бразилия — 3:2 (22:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:13).