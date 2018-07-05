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Французы в пяти сетах переиграли сборную Бразилии в «Финале шести» Лиги наций
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Французы в пяти сетах переиграли сборную Бразилии в «Финале шести» Лиги наций 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная Франции начала выступление в домашнем «Финале шести» Лиги наций в Вильнёв-д'Аск с победы над бразильцами со счётом 3:2. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Бойер, набравший 25 очков.
В четверг, 5 июля, сборная Бразилии встретится с командой Сербии, а 6 июля состоится матч Франция — Сербия. В группе В выступают сборные России, США и Польши.
Мужчины. Лига наций. «Финал шести». Вильнёв-д'Аск, Франция
Группа А. 1-й тур  Франция — Бразилия — 3:2 (22:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:13).
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