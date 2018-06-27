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Китаянки стартовали в «Финале шести» Лиги наций с победы над голландками
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Китаянки стартовали в «Финале шести» Лиги наций с победы над голландками 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Женская сборная Китая в своём стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в четырёх партиях обыграла команду Нидерландов со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:18).
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A Китай — Нидерланды — 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:18).
28 июня голландки сыграют со сборной Бразилии, а 29-го с представительницами Южной Америки сыграют олимпийские чемпионки 2016 года китаянки.
Ранее в группе B американки одолели команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 25:15, 15:11). Розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.
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