Мужская сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций — таков итог победы над Италией со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20), одержанной на старте пятой игровой недели турнира.

В активе подопечных Сергея Шляпникова стало 10 побед в 13 проведённых матчах. После окончания игрового дня — это второе место в турнирной таблице. На седьмом месте с семью победами в активе идёт Италия, которая уже не сможет выбить Россию из шестёрки сильнейших, попасть в которую сохраняет только теоретические шансы.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Пятая игровая неделя. Модена, Италия

Россия — Италия — 3:0 (25:21, 25:22, 25:20).