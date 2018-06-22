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Мужская сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
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Мужская сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций — таков итог победы над Италией со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20), одержанной на старте пятой игровой недели турнира.
В активе подопечных Сергея Шляпникова стало 10 побед в 13 проведённых матчах. После окончания игрового дня — это второе место в турнирной таблице. На седьмом месте с семью победами в активе идёт Италия, которая уже не сможет выбить Россию из шестёрки сильнейших, попасть в которую сохраняет только теоретические шансы.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Пятая игровая неделя. Модена, Италия
Россия — Италия — 3:0 (25:21, 25:22, 25:20).
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