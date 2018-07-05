Победа США над поляками вывела Россию в полуфинал Лиги наций

Сборная США в матче группового этапа «Финала шести» мужской Лиги наций уверенно переиграла команду Польши со счётом 3:0. Самым результативным игроком встречи стал американец Мэттью Андерсон , набравший 15 очков.

Этот результат гарантировал сборным США и России участие в полуфинале турнира, а победитель группы определится в очном противостоянии американцев и россиян в пятницу, 6 июля. В группе А выступают сборные Франции, Бразилии и Сербии. В первом матче французы и пяти сетах взяли верх над бразильцами.

Мужчины. Лига наций. «Финал шести». Вильнёв-д'Аск, Франция Группа В. 2-й тур США — Польша — 3:0 (28:26, 25:17, 25:18).