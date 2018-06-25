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Российские волейболисты начнут «Финал шести» Лиги наций матчем с поляками
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Российские волейболисты начнут «Финал шести» Лиги наций матчем с поляками 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Международная федерация волейбола опубликовала расписание матчей «Финала шести» Лиги наций, который с 4 по 8 июля пройдёт в Лилле (Франция).
Сборная России вышла в финальный раунд со 2-го места на предварительном этапе, тем самым возглавив группу В. 4 июля подопечные Сергея Шляпникова сыграют с командой Польши, а 6-го — со сборной США. Оба матча начнутся в 19:00 мск. Группу А составили Франция, Сербия и Бразилия. Матчи в этой группе 4-6 июля будут начинаться в 21:45 мск.
Полуфиналы с участием двух лучших команд из каждой группы состоятся 7 июля, финалы и матч за бронзу — 8-го.
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