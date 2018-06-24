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Российские волейболисты уступили Франции в Лиге наций
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Российские волейболисты уступили Франции в Лиге наций 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Мужская сборная России по волейболу завершила регулярный чемпионат Лиги наций поражением в трёх партиях от команды Франции со счётом 0:3 (20:25, 13:25, 18:25). Французы выставили на матч за первое место на предварительном этапе основной состав. У России в резерве остались все многолетние лидеры сборной: Максим Михайлов, Артём Вольвич и Егор Клюка. Дмитрия Мусэрского не было даже в заявке на матч.
Самым результативным игроком встречи стал новобранец казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, набравший 13 очков. В составе сборной России лучшим стал Романас Шкулявичус, принесший команде 11 баллов (2 блока). 8 результативных атак на счету Антона Карпухова. 3 очка на блоке набрал Игорь Филиппов.
Сборная России заняла второе место в турнирной таблице регулярного этапа Лиги наций. «Финал шести» пройдёт с 4 по 8 июля во Франции.
Волейбол. Лига наций. Пятая игровая неделя. Модена, Италия
Франция — Россия — 3:0 (25:20, 25:13, 25:18).
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