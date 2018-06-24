Российские волейболисты уступили Франции в Лиге наций

Артём Вольвич и Егор Клюка. Мужская сборная России по волейболу завершила регулярный чемпионат Лиги наций поражением в трёх партиях от команды Франции со счётом 0:3 (20:25, 13:25, 18:25). Французы выставили на матч за первое место на предварительном этапе основной состав. У России в резерве остались все многолетние лидеры сборной: Максим Михайлов Дмитрия Мусэрского не было даже в заявке на матч.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице регулярного этапа Лиги наций. «Финал шести» пройдёт с 4 по 8 июля во Франции.

Волейбол. Лига наций. Пятая игровая неделя. Модена, Италия

Франция — Россия — 3:0 (25:20, 25:13, 25:18).