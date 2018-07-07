Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций, разгромив Бразилию

В финале 8 июля россияне в 21:45 мск встретятся со сборной Франции, ранее бронзу Лиги наций разыграют бразильцы и американцы.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал шести». Лилль, Франция Полуфинал

Россия — Бразилия — 3:0 (25:17, 25:18, 25:14).