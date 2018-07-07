Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций, разгромив Бразилию 

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций. В полуфинальной встрече подопечные Сергея Шляпникова не заметили сборную Бразилии, разгромив соперника в трёх партиях со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:14). Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 12 очков, 11 очков принёс команде капитан Дмитрий Волков (2 эйса). По 10 баллов на счету Дмитрия Мусэрского (3 блока) и Егора Клюки.
В финале 8 июля россияне в 21:45 мск встретятся со сборной Франции, ранее бронзу Лиги наций разыграют бразильцы и американцы.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал шести». Лилль, Франция Полуфинал
Россия — Бразилия — 3:0 (25:17, 25:18, 25:14).