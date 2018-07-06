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Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций
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Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по волейболу обыграла команду США со счетом 3:0 в матче финального турнира Лиги наций, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе сборной России стал Максим Михайлов, на счету которого 16 очков.
По 11 очков заработали Дмитрий Волков и Егор Клюка.
Таким образом, сборная России с первого места в группе В вышла в полуфинал турнира.
Волейбол. Лига наций. «Финал шести». Лилль, Франция Группа В. Второй тур Россия — США — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21)
Ранее мужская сборная России по волейболу обыграла итальянцев в первом матче пятого тура Лиги наций в Модене.
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