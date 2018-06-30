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В финале женской Лиги наций сыграют сборные США и Турции
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В финале женской Лиги наций сыграют сборные США и Турции 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Женская сборная США по волейболу стала вторым финалистом «Финала шести» Лиги наций, который проходит в Нанкине (Китай). В полуфинале американские волейболистки одержали победу над хозяйками площадки со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:18).
Самым результативным игроком матча стала американская доигровщица Мишель Барч-Хакли, набравшая 24 очка. 18 очков сборной Китая принесла Тин Чжу.
За титул сборная США 1 июля сыграет с командой Турции. Китаянки разыграют бронзу с командой Бразилии.
Волейбол. Лига наций. Женщины. «Финал шести». Полуфинал. Нанкин, Китай
США — Китай — 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:18).
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