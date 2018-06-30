В финале женской Лиги наций сыграют сборные США и Турции

Женская сборная США по волейболу стала вторым финалистом «Финала шести» Лиги наций, который проходит в Нанкине (Китай). В полуфинале американские волейболистки одержали победу над хозяйками площадки со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:18).

Самым результативным игроком матча стала американская доигровщица Мишель Барч-Хакли, набравшая 24 очка. 18 очков сборной Китая принесла Тин Чжу.

За титул сборная США 1 июля сыграет с командой Турции. Китаянки разыграют бронзу с командой Бразилии.

Волейбол. Лига наций. Женщины. «Финал шести». Полуфинал. Нанкин, Китай

США — Китай — 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:18).