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Женская сборная США по волейболу выиграла Лигу наций
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Женская сборная США по волейболу выиграла Лигу наций 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Женская сборная США по волейболу стала первым победителем нового международного турнира Лига наций. В решающем матче «Финала шести» соревнований американки на тай-брейке одолели соперниц из команды Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7). Первые три партии прошли с небольшим превосходством турчанок, но в заключительных сетах американки действовали намного увереннее соперниц.
По 20 очков в финальном матче набрали американская доигровщица Кимберли Хилл, а также турецкие волейболистки Мерием Боз и Эрдем Дюндар.
Напомним, что бронзовыми призёрами стали китаянки.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Нанкин, Китай «Финал шести». Финал
Турция — США — 2:3 (25:17, 22:25, 28:26, 15:25, 7:15).
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