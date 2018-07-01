Женская сборная США по волейболу выиграла Лигу наций

Женская сборная США по волейболу стала первым победителем нового международного турнира Лига наций. В решающем матче «Финала шести» соревнований американки на тай-брейке одолели соперниц из команды Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7). Первые три партии прошли с небольшим превосходством турчанок, но в заключительных сетах американки действовали намного увереннее соперниц.

По 20 очков в финальном матче набрали американская доигровщица Кимберли Хилл , а также турецкие волейболистки Мерием Боз и Эрдем Дюндар

Напомним, что бронзовыми призёрами стали китаянки.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Нанкин, Китай «Финал шести». Финал

Турция — США — 2:3 (25:17, 22:25, 28:26, 15:25, 7:15).