Женская сборная Турции на тай-брейке одолела сербок в «Финале шести» Лиги наций

Женская сборная Сербии в своём стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в пяти партиях уступила команде Турции со счётом 2:3 (25:20, 21:25, 18:25, 25:19, 14:16). Накануне сборная Турции на тай-брейке уступила американкам.

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B Сербия — Турция — 2:3 (25:20, 21:25, 18:25, 25:19, 14:16).

29 июня пройдёт матч сборных Сербии и США. В группе A выступают команды Китая, Бразилии и Нидерландов.

Дебютный розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.