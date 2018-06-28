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Женская сборная Турции на тай-брейке одолела сербок в «Финале шести» Лиги наций
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Женская сборная Турции на тай-брейке одолела сербок в «Финале шести» Лиги наций 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Женская сборная Сербии в своём стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в пяти партиях уступила команде Турции со счётом 2:3 (25:20, 21:25, 18:25, 25:19, 14:16). Накануне сборная Турции на тай-брейке уступила американкам.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B Сербия — Турция — 2:3 (25:20, 21:25, 18:25, 25:19, 14:16).
29 июня пройдёт матч сборных Сербии и США. В группе A выступают команды Китая, Бразилии и Нидерландов.
Дебютный розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.
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