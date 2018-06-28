Женские сборные Бразилии и Китая вышли в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Бразилии в своём стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в трёх партиях обыграла команду Нидерландов со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:23). Для голландок это поражение стало вторым кряду. Они заняли третье место в группе. Сборные Китая и Бразилии вышли в полуфинал. 29 июня они завершат групповой этап очной встречей.

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A Бразилия — Нидерланды — 3:0 (25:16, 25:17, 25:23).

В Группе B выступают команды Сербии, США и Турции. Дебютный розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.