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Женские сборные Бразилии и Китая вышли в полуфинал Лиги наций
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Женские сборные Бразилии и Китая вышли в полуфинал Лиги наций 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Женская сборная Бразилии в своём стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в трёх партиях обыграла команду Нидерландов со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:23). Для голландок это поражение стало вторым кряду. Они заняли третье место в группе. Сборные Китая и Бразилии вышли в полуфинал. 29 июня они завершат групповой этап очной встречей.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A Бразилия — Нидерланды — 3:0 (25:16, 25:17, 25:23).
В Группе B выступают команды Сербии, США и Турции. Дебютный розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.
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