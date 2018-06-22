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Чемпионат России. Календарь первого тура нового сезона
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Чемпионат России. Календарь первого тура нового сезона 

Спорт-Экспресс 17 часов назад
«СЭ» стал известен проект календаря следующего сезона чемпионата России. В ближайшее время РФПЛ планирует принять документ за основу, а далее его утвердит исполком РФС.
Чемпионат России 1 тур, 29 июля (воскресенье)
"Крылья Советов" — ЦСКА «Ростов» — «Ахмат» «Енисей» — "Зенит" «Арсенал» — «Динамо» «Рубин» — «Краснодар» «Урал» — «Анжи» «Уфа» — «Локомотив» "Спартак" — «Оренбург».
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