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Лямин и Красильников вышли во 2-й раунд плей-офф в Остраве
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Лямин и Красильников вышли во 2-й раунд плей-офф в Остраве 

Чемпионат.com 12 часов назад
В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче первого раунда плей-офф россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в двух партиях обыграли представителей Мексики Ломбардо Онтивероса и Жуана Виргена со счётом 2:0 (22:20, 21:10).
Следующими соперниками Лямина и Красильникова станут поляки Михал Брыль и Гжегож Фиялек. Также во втором раунде плей-офф сыграет российская пара Константин Семёнов и Илья Лешуков. Оба матча состоятся 23 июня, а завершится этап Мирового тура в Остраве 24 июня.
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