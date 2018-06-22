ФК «Динамо» сообщил о переговорах с бывшим президентом клуба Толстых о его возвращении

МОСКВА, 22 июня. / ТАСС /. Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о том, что ведет переговоры с бывшим президентом клуба Николаем Толстых о его возвращении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Толстых в 1984-1986 годах был начальником отдела футбола и хоккея Московского городского совета (МГС) «Динамо». С 1987 по мая 1989 года он был начальником «Динамо». С июня 1989 по март 1990 годов Толстых был инструктором отдела футбола и хоккея МГС «Динамо». Также он был генеральным директором, первым вице-президентом и президентом клуба в середине 90-х годов.

"Переговоры [о возвращении Толстых] ведутся", — сообщили в пресс-службе, не уточнив должность, которую может занять Толстых.

Под руководством Толстых «Динамо» неоднократно становилось призером чемпионата России, выиграло в 1995 году Кубок России, участвовало в еврокубках.