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ФК «Динамо» сообщил о переговорах с бывшим президентом клуба Толстых о его возвращении
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ФК «Динамо» сообщил о переговорах с бывшим президентом клуба Толстых о его возвращении 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о том, что ведет переговоры с бывшим президентом клуба Николаем Толстых о его возвращении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Толстых в 1984-1986 годах был начальником отдела футбола и хоккея Московского городского совета (МГС) «Динамо». С 1987 по мая 1989 года он был начальником «Динамо». С июня 1989 по март 1990 годов Толстых был инструктором отдела футбола и хоккея МГС «Динамо». Также он был генеральным директором, первым вице-президентом и президентом клуба в середине 90-х годов.
"Переговоры [о возвращении Толстых] ведутся", — сообщили в пресс-службе, не уточнив должность, которую может занять Толстых.
Под руководством Толстых «Динамо» неоднократно становилось призером чемпионата России, выиграло в 1995 году Кубок России, участвовало в еврокубках.
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