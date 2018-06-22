Ещё
«Анжи» отправится в Екатеринбург на игру первого тура РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» отправится в Екатеринбург на игру первого тура РФПЛ 

Mirmol.ru 15 часов назад
Фото: Mirmol.ru
«Анжи» отправится в Екатеринбург на игру первого тура РФПЛМахачкалинский «Анжи» сегодня официально был принят в состав участников Российской футбольной премьер-лиги на сезон 2018/2019.
В первом туре чемпионата дагестанской команде предстоит выезд в Екатеринбург на матч с местным «Уралом».
Встреча команд запланирована на 29 июля. Также в стартовом туре между собой сыграют «Крылья Советов» — ЦСКА, «Ростов» — «Ахмат», «Енисей» — «Зенит», «Арсенал» — «Динамо», «Рубин» — «Краснодар», «Уфа» — «Локомотив», «Спартак» — «Оренбург».
5 августа во втором туре «Анжи» примет «Уфу».
Mirmol.ru: последние новости
Волейбольные команды ДГУ сыграют в финале Всероссийской универсиады Победители чемпионата и первенства мира по борьбе среди глухонемых вернулись в Дагестан «Наш город – божий дом»: Боец Магомедхан Гамзатханов предложил религиозным деятелям Дагестана соблюдать чистоту в Махачкале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали18
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков11
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение