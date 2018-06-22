«Анжи» отправится в Екатеринбург на игру первого тура РФПЛ

«Анжи» отправится в Екатеринбург на игру первого тура РФПЛМахачкалинский «Анжи» сегодня официально был принят в состав участников Российской футбольной премьер-лиги на сезон 2018/2019.

В первом туре чемпионата дагестанской команде предстоит выезд в Екатеринбург на матч с местным «Уралом».

Встреча команд запланирована на 29 июля. Также в стартовом туре между собой сыграют «Крылья Советов» — ЦСКА, «Ростов» — «Ахмат», «Енисей» — «Зенит» , «Арсенал» — «Динамо», «Рубин» — «Краснодар», «Уфа» — «Локомотив», «Спартак» — «Оренбург».

5 августа во втором туре «Анжи» примет «Уфу».