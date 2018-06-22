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Мужская сборная Китая обыграла японцев на домашнем этапе Лиги наций
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Мужская сборная Китая обыграла японцев на домашнем этапе Лиги наций 

Чемпионат.com 14 часов назад
Мужская сборная Китая на старте пятой игровой недели Лиги наций в Цзянмыне (Китай) в четырёх партиях обыграла команду Японии со счётом 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 25:22). Для хозяев этапа это третья победа в 13 встречах турнира. Японцы потерпели седьмое поражение.
Лига наций. Мужчины. Пятая игровая неделя. Группа 18. Цзянмынь, Китай. Первый тур  Китай — Япония — 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 25:22).
23 июня канадцы сыграют с китайцами, а сербы встретятся с японцами. В финальный раунд, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Франции.
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