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Сборная Испании вышла на тренировку в Краснодаре без Рейны и Начо Монреаля
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Сборная Испании вышла на тренировку в Краснодаре без Рейны и Начо Монреаля 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Испании по футболу Пепе Рейна и защитник команды Начо Монреаль тренируются отдельно от всей команды. Об этом ТАСС сообщил представитель сборной Палома Анторанс.
Тренировка испанской национальной команды проходит в Краснодаре. В среду сборная Испании, выступающая в группе B, в Казани в матче второго тура группового этапа чемпионата мира одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0.
"Рейна и Начо Монреаль не здесь, а в спортзале, потому что у Монреаля небольшая проблема после матча, а у Рейны побаливает шея. Но мы надеемся, что с ними будет все хорошо к следующему матчу", — сказал Анторанс.
В заключительном туре группового этапа испанцы встретятся с командой Марокко. Встреча пройдет 25 июня в Калининграде. В турнирной таблице испанские футболисты делят первое место с португальцами (по четыре очка). По итогам матчей заключительного тура в группе B определится соперник сборной России в 1/8 финала мирового первенства.
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