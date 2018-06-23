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Крстаич: «Думаю, что мы достойно играли с Швейцарией»
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Крстаич: «Думаю, что мы достойно играли с Швейцарией» 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвёл итоги матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Швейцарии.
"Не думаю, что соперник хотел победить больше нас. Конечно, мы открыли счёт, потом они отыгрались. Мы играли на одном уровне. При счёте 1:1 мы хотели атаковать, выпустили атакующего игрока вместо оборонительного полузащитника. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, но я думаю, что мы достойно играли. Не могу сказать, что мы не хотели победить" — сказал Крстаич.
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