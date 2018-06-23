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Аргентина попросила Россию выслать из страны участников драки на ЧМ-2018
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Аргентина попросила Россию выслать из страны участников драки на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила Россию выслать болельщиков, избивших хорвата во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира.
"Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это люди, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать", — написала Буллрич в твиттере.
Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. Второе место занимает команда Нигерии (3). У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1).
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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