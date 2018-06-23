Ещё
Китайские волейболисты победили сборную Японии в матче Лиги наций в Цзянмэне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайские волейболисты победили сборную Японии в матче Лиги наций в Цзянмэне 

ИА Синьхуа 21 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.
ИА Синьхуа: последние новости
Обновленный минский стадион "Динамо" подготовлен к сверхнагрузкам на мобильную связь Футбол -- ЧМ-2018, группа E: болельщики перед матчем Бразилия -- Коста-Рика Футбол -- ЧМ-2018, группа A: Уругвай выиграл у Саудовской Аравии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА открыла дело против сборной Швейцарии18
«Из „Зенита“ меня выкинули как шавку»16
Вратарь сборной Мексики восхитился Россией4
Зиговавших британских болельщиков наказали45
Полузащитнику сборной Германии сломали нос3
Видео
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
00:35
Зиговавших британских болельщиков наказали
Футбол Волейбол
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение