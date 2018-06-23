Китайские волейболисты победили сборную Японии в матче Лиги наций в Цзянмэне

Цзянмэнь, 23 июня / Синьхуа / — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Цзянмэнь, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в матче мужской Волейбольной Лиги наций в Цзянмэне /пров. Гуандун, Южный Китай/ китайская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 3:1.