Составлен календарь на предстоящий футбольный сезон: «Шинник» отправился готовиться в Минск 

Евгений Ятченко покинул ярославский клуб
Футбольная национальная лига одобрила календарь игр на грядущий сезон. Первые матчи сезона состоятся 17 июля. «Шинник» первую игру проведёт в Курске против местного футбольного клуба «Авангард». А пока футболисты готовятся к сезону. Вчера команда «Шинник» на автобусе отправились в Белоруссию. Сбор перед началом нового сезона будет проходить в Минске до 5 июля. — Планируется, что в рамках предстоящего учебно-тренировочного сбора «Шинник» проведет в Минске как минимум четыре контрольных матча, — рассказали в ярославском футбольном клубе. 28 июня пройдёт матч с калининградской «Балтикой», 2 июля — с нижегородским «Олимпийцем», а 5 июля «чёрно-синие» сыграют сразу два товарищеских матча, соперниками станут «СКА-Хобаровск» и команда «Муром» из зоны Запад Профессиональной футбольной лиги. Стало известно, что в межсезонье ярославскую команду покинули Артём Щадин, Михаил Земсков, Евгений Ятченко и Сослан Кагермазов. Ранее ярославский клуб покинули ещё шесть игроков. Контракт продлили с вратарём Дмитрием Яшиным и нападающим Эльдаром Низамутдиновым. Кроме того, в «Шинник» возвращаются несколько уже известных ярославским болельщикам игроков. Футбольный клуб подписал контракт с 26-летним защитником Евгением Стешиным и 29-летним защитником Валерием Цховребовым. Календарь игр «Шинника» 1 тур (17 июля 2018 года, вторник) Авангард — Шинник 2 тур (22 июля 2018 года, воскресенье) Сибирь — Шинник 3 тур (29 июля 2018 года, воскресенье) Шинник — Спартак-2 4 тур (04 августа 2018 года, суббота) Факел — Шинник 5 тур (08 августа 2018 года, среда) Шинник — Химки 6 тур (12 августа 2018 года, воскресенье) Шинник — Ротор-Волгоград 7 тур (18 августа 2018 года, суббота) Шинник — Зенит-2 8 тур (26 августа 2018 года, воскресенье) Балтика — Шинник 9 тур (01 сентября 2018 года, суббота) Шинник — Олимпиец 10 тур (08 сентября 2018 года, суббота) Армавир — Шинник 11 тур (15 сентября 2018 года, суббота) Шинник — Анжи 12 тур (19 сентября 2018 года, среда) Шинник — СКА-Хабаровск 13 тур (23 сентября 2018 года, воскресенье) Шинник — Мордовия 14 тур (30 сентября 2018 года, воскресенье) Тюмень — Шинник 15 тур (06 октября 2018 года, суббота) Шинник — Тамбов 16 тур (13 октября 2018 года, суббота) Чертаново — Шинник 17 тур (20 октября 2018 года, суббота) Шинник — Луч-Энергия 18 тур (24 октября 2018 года, среда) Томь — Шинник 19 тур (28 октября 2018 года, воскресенье) Шинник — Динамо-СПб/Сочи 20 тур (04 ноября 2018 года, воскресенье) Шинник — Сибирь 21 тур (10 ноября 2018 года, суббота) Химки — Шинник 22 тур (14 ноября 2018 года, среда) Шинник — Факел 23 тур (18 ноября 2018 года, воскресенье) Спартак-2 — Шинник 24 тур (24 ноября 2018 года, суббота) Ротор-Волгоград — Шинник 25 тур (03 марта 2019 года, воскресенье) Зенит-2 — Шинник 26 тур (10 марта 2019 года, воскресенье) Шинник — Балтика 27 тур (17 марта 2019 года, воскресенье) Олимпиец — Шинник 28 тур (24 марта 2019 года, воскресенье) Шинник — Армавир 29 тур (30 марта 2019 года, суббота) Анжи — Шинник 30 тур (07 апреля 2019 года, воскресенье) СКА-Хабаровск — Шинник 31 тур (13 апреля 2019 года, суббота) Мордовия — Шинник 32 тур (20 апреля 2019 года, суббота) Шинник — Тюмень 33 тур (24 апреля 2019 года, среда) Тамбов — Шинник 34 тур (28 апреля 2019 года, воскресенье) Шинник — Чертаново 35 тур (04 мая 2019 года, суббота) Луч-Энергия — Шинник 36 тур (11 мая 2019 года, суббота) Шинник — Томь 37 тур (19 мая 2019 года, воскресенье) Динамо-СПб/Сочи — Шинник 38 тур (25 мая 2019 года, суббота) Шинник — Авангард