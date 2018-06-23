В Оренбурге проходит городской турнир по пляжному волейболу

В Оренбурге с 22 по 24 июня проходит открытый городской турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи. В нем принимают участие 12 женских команд и 5 мужских.

«Как минимум две женские команды турнира ветеранов держат свою марку, — сказал Александр Чердынцев, главный судья соревнований. — Соревнования проходят в «Зауральной роще» с 22 по 24 июня».

Многие команды не первый год принимают участие в турнире, отмечая, что к знакомым участникам добавляются новички, что придает игре особый настрой.

«Меня привела в спорт мама, — рассказывает Анна Суханова , которая занимается волейболом 11 лет. — Хотелось бы в будущем профессионально заниматься волейболом, но мне не хватает роста, к сожалению. Второй раз участвую в этом турнире. Играть в пляжный волейбол сложнее, чем в классический. Но и намного интереснее. Сложнее прыгать и бегать, ощущение мяча другое. На открытом небе труднее ориентироваться. Зато чувствуешь больше ответственности, ведь играют только двое».

В воскресенье, 23 июня, пройдут финальные игры и награждения.