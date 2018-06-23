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В Оренбурге проходит городской турнир по пляжному волейболу
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В Оренбурге проходит городской турнир по пляжному волейболу 

АиФ-Оренбург 18 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге с 22 по 24 июня проходит открытый городской турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи. В нем принимают участие 12 женских команд и 5 мужских.
«Как минимум две женские команды турнира ветеранов держат свою марку, — сказал Александр Чердынцев, главный судья соревнований. — Соревнования проходят в «Зауральной роще» с 22 по 24 июня».
Многие команды не первый год принимают участие в турнире, отмечая, что к знакомым участникам добавляются новички, что придает игре особый настрой.
«Меня привела в спорт мама, — рассказывает Анна Суханова, которая занимается волейболом 11 лет. — Хотелось бы в будущем профессионально заниматься волейболом, но мне не хватает роста, к сожалению. Второй раз участвую в этом турнире. Играть в пляжный волейбол сложнее, чем в классический. Но и намного интереснее. Сложнее прыгать и бегать, ощущение мяча другое. На открытом небе труднее ориентироваться. Зато чувствуешь больше ответственности, ведь играют только двое».
В воскресенье, 23 июня, пройдут финальные игры и награждения.
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