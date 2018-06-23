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Защитник «Факела» находится на просмотре в «Динамо»
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Защитник «Факела» находится на просмотре в «Динамо» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Защитник «Факела» Максим Осипенко тренируется в составе «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Болгарии, информирует официальный сайт клуба. 24-летний футболист находится в команде на просмотре.
Осипенко является воспитанником омского футбола. В феврале 2016 года он перешел в воронежский «Факел» — клуб ФНЛ. За эту команду он выступал вплоть до настоящего времени. На его счету 73 игрыи 8 голов.
В минувшем сезоне «Динамо» заняло восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, а «Факел» — последнее место в ФНЛ.
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