Защитник «Факела» находится на просмотре в «Динамо»

Защитник «Факела» Максим Осипенко тренируется в составе «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Болгарии, информирует официальный сайт клуба. 24-летний футболист находится в команде на просмотре.

Осипенко является воспитанником омского футбола. В феврале 2016 года он перешел в воронежский «Факел» — клуб ФНЛ. За эту команду он выступал вплоть до настоящего времени. На его счету 73 игрыи 8 голов.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, а «Факел» — последнее место в ФНЛ.